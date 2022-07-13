Soylu duyurdu: Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Kurban Bayramı'nda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülke genelinde son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15, Kurban Bayramı'nda arife günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatilinde yaşanan trafik kazalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, bayramda ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
"GÜNLÜK ÖLÜMLÜ KAZA ORTALAMASI 12"
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Ülke genelinde son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15; Kurban Bayramı'nda arife günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu. Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dönüş yolculuğunuz kemerli olsun."
Ülke geneli son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 13, 2022
GÜNLÜK ÖLÜMLÜ KAZA ORTALAMASI 12,
CAN KAYBI 15;
Kurban Bayramı'nda, Arefe Günü dahil 5 günde;
GÜNLÜK ÖLÜMLÜ KAZA ORTALAMASI 4,
CAN KAYBI 6 OLDU,
Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti.
?DÖNÜŞ YOLCULUĞUNUZ KEMERLİ OLSUN pic.twitter.com/KysGKzob8g
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