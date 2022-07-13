Soylu duyurdu: Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı'nda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülke genelinde son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15, Kurban Bayramı'nda arife günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu" dedi.

AA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:34
Soylu duyurdu: Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatilinde yaşanan trafik kazalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, bayramda ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

"GÜNLÜK ÖLÜMLÜ KAZA ORTALAMASI 12"

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke genelinde son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15; Kurban Bayramı'nda arife günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu. Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dönüş yolculuğunuz kemerli olsun."


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