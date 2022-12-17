Antalya'da bir evin garajına 'EYP' bırakıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, jandarma tarafından bir evin garajında el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Ekiplerce imha edilen EYP'nin, akli dengesi yerinde olmayan bir kişi tarafından garaja konulduğu ileri sürüldü.

DHA
17 Aralık 2022 Cumartesi, 08:28
Antalya'da bir evin garajına 'EYP' bırakıldı
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Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde, 3 katlı müstakil evin garajında siyah naylon poşete sarılı, yangın söndürme tüpüyle hazırlanan EYP'yi gören K.U., durumu polise bildirdi.

3 ADET YANGIN TÜPÜYLE YAPILMIŞ

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, incelemede patlayıcıların 6 kilogramlık olduğu ve üç adet yangın tüpüyle yapıldığını tespit etti.

EYP'nin, akıl sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen Ö.T. isimli kişi tarafından garaja konulduğu ileri sürüldü.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ö.T., ekipler tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde gözlem altına alınırken, EYP ise Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı PAMİT (Patlayıcı Madde İmha Timi) tarafından etkisiz hale getirildi. 


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