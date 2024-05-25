Antalya'da bir kişi işyerinde ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bir kişi dükkanında ölü bulundu.
Ankara'da Gençlik Mahallesi 1312 Sokak'ta kuaför dükkanı işleten Metin Gülçopur'a (53) ulaşamayan yakınları işyerine gitti.
Dükkanda Gülçopur'un hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi Gülçopur'un hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polisin incelemesinin ardından cenaze, otopsi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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