Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş arazide kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AA
17 Aralık 2022 Cumartesi, 13:43
Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu
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Gazi Bulvarı'ndaki boş arazide bir kadının hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde 30-35 yaşlarındaki kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRLENECEK

Ceset otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

 


Antalya ceset

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