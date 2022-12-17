Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş arazide kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Gazi Bulvarı'ndaki boş arazide bir kadının hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde 30-35 yaşlarındaki kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
KİMLİĞİ BELİRLENECEK
Ceset otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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