Antalya'da çocuğu ormanda öldüren astsubaya ağırlaştırılmış müebbet

Yayınlanma: 12.02.2025 - 14:47

Güncelleme: 12.02.2025 - 14:47

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.D.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, sanık avukatı salonda hazır bulundu.

Savunma yapan sanık, tahliyesini talep ettiğini belirterek, kimseyi öldürmediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık M.D.Y'yi "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa ayrıca olay yerindeki maktulün annesine ait aracı çalması nedeniyle de "nitelikli hırsızlık" suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Araçla Hamza Taş Bulvarı'ndaki ormanlık alana 16 Ekim 2022'de giden Yusuf Dellal ve kız arkadaşı Y.S.Y'nin yanına gelen kişi, kendini polis olarak tanıtarak kimlik kontrolü yapmaya çalışmıştı.

Olay yerinden kaçan Y.S.Y. erkek arkadaşının ağabeyine ulaşarak yardım istemiş, Yusuf Dellal'in ağabeyi ile tekrar olay yerine gelen Y.S.Y, başından vurulan erkek arkadaşının cesediyle karşılaşmıştı.

İhbarın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan 3 kişi tutuklanmış, daha sonra 2 şüpheli serbest bırakılmıştı.

Tutuklanan zanlının jandarmada görevli astsubay M.D.Y olduğu öğrenilmişti.

M.D.Y. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Mahkeme heyeti, sanık M.D.Y'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, sanığın iyi hali nedeniyle ceza 25 yıla indirilmişti. Sanığa ayrıca olay yerindeki maktulün annesine ait aracı çalması nedeniyle de "nitelikli hırsızlık" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmişti.

Karar, itiraz sonrası Yargıtay tarafından bozulmuştu.