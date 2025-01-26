Erzincan'da acı olay: Astsubay doğum gününe saatler kala kaza sonucu hayatını kaybetti

Yayınlanma: 26.01.2025 - 21:15

Güncelleme: 26.01.2025 - 21:15

Olay, Cumartesi günü öğle saatlerinde Erzincan’daki Ergan Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Hobi olarak profesyonel kayak yapan 23 yaşındaki Muharrem Abban, arkadaşlarıyla birlikte yeni açılan bir pisti denemek üzere kayak merkezine gitti. Ancak pistte yaşanan talihsiz bir olay sonucu pisten çıkan genç astsubay ağır yaralandı.

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26 Ocak 2002 doğumlu olan ve bugün 23. yaşına girmesi beklenen Abban, kazanın ardından sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Abban, tüm çabalara rağmen aynı gece saatlerinde hayatını kaybetti.