Antalya'da dehşet: Bindiği taksinin ücretini ödemeyip, bıçakla şoföre saldırdı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde taksi şoförü Mehmet Ali Çetin (27), aracına binip, ücret ödemeyen yolcunun bıçaklı saldırısına uğradı. Şüphelinin kaçtığını belirten Çetin, "Polisi aramak için telefonu elime aldığımda, cebinden çıkardığı bıçakla bana saldırdı. Bıçak, montuma saplandı" dedi.
Balbey Mahallesi'nde, önceki gün öğle saatlerinde; Kızılarık Mahallesi'ndeki taksi durağına giden bir kişi, sırada bekleyen Mehmet Ali Çetin'e ait taksiye bindi.
4-5 kilometre sonrasında ineceğini söyleyen yolcu, pantolon ile montunun ceplerini kontrol etti. Bu sırada iddiaya göre, cebinden uyuşturucu olabileceği belirtilen bir madde çıkartan yolcu, Çetin'e 150 TL verdiğini ve üstünü istediğini söyledi.
BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI
Çetin para almadığını belirtip, taksi ücretini isteyince bıçaklı saldırıya uğradı. Bıçak şişme monta saplanırken, saldırgan taksiden inip, kaçtı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
DURAKTAN ÇIKIŞLARI KAMERADA
Olayın şokunu üzerinden atamayan Mehmet Ali Çetin, "Durağa geldi, sırada bekliyordum. Üstelik güvenlik kameralarında kaydı da var. Gideceğimiz yere vardığımızda, ceplerini kontrol etmeye başladı. Bir şeyin olduğunu anladım, aracın arka koltuğunda oturmasını söyledim. Polisi aramak için telefonu elime aldığımda, cebinden çıkardığı bıçakla bana saldırdı. Kendimi korumak için hamle yaptığım sırada bıçak, montuma saplandı. Daha sonra ara sokaklarda kaçıp, gözden kayboldu" dedi.
Diğer yandan, olay öncesinde yolcu ile sürücünün duraktan çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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