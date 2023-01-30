Taksicilerin İBB’ye açtığı dava reddedildi

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 22:45

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 23:15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) il sınırları içerisindeki ihtiyaç fazlası minibüs ve dolmuşları taksiye dönüştürmesi kararı taksiciler tarafından yargıya taşınmıştı.

İdare mahkemesi, İBB'nin kararında hukuka aykırılık bulmayarak davanın reddinde karar verdi.

“İSTANBUL KAZANDI”

Gelişmeyi İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, “İstanbullulara güzel bir haberim var” diyerek sosyal medya hesabında duyurdu.

Buğra Gökçe, “Bir süre önce atıl minibüs hatlarındaki minibüslerin taksiye dönüşümü kararı vermiştik. Buna engel olmak için bir taksi kooperatifi tarafından açılan dava mahkeme tarafından emsal bir kararla reddedildi. Biz kazandık. İstanbul kazandı” açıklamasında bulundu.

İstanbullulara güzel bir haberim var.



Bir süre önce atıl minibüs hatlarındaki minibüslerin taksiye dönüşümü kararı vermiştik.



Buna engel olmak için bir taksi kooperatifi tarafından açılan dava mahkeme tarafından emsal bir kararla reddedildi.



Biz kazandık. İstanbul kazandı. pic.twitter.com/rOfG62Xcrv — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) January 30, 2023

HUKUKA AYKIRI BULUNMADI

İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

“19.03.2021 tarih,1484 sayılı yazısı ekindeki 19.03.2021 tarihli Tutanaktan, konuyla ilgili tüm esnaf odası başkanlarının olumlu ve uygun görüş beyan ettiğinin anlaşıldığı, dönüşüme girecek minibüslerin kura yöntemiyle belirlenmesinin hakkaniyete uygun olduğu, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca il içindeki her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek yetkisinin UKOME’ye ait olduğu, minibüslerin ve dolmuş taksilerin ticari taksiye dönüştürülmesine engel olan açık bir mevzuat hükmünün bulunmadığı hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamıştır.”

Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar veren idare mahkemesi, davacı tarafından katlanılan 377,90-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 5.500,00 TL avukatlık ücretinin davacı tarafından davalı idareye ödenmesine, artan posta ücreti avansının kararın kesinleşmesinden sonra re’sen davacıya iadesine karar verdi.

Kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olacak.

MİNİBÜS VE DOLMUŞLAR TAKSİYE DÖNÜŞÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), taksi sorununun çözümü için adım atarak ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ile 322 dolmuşu taksiye dönüştürme kararı almıştı. Aracını taksiye dönüştürmek isteyenler, 16 Ocak 2023 Pazartesi gününden itibaren başvurularda bulunmaya başladı. Noter çekilişi yapılacak hatlardaki minibüsler için son başvuru tarihi 17 Şubat 2023 olarak belirlendi. Tamamının dönüşüme alınması nedeniyle noter çekilişi yapılmasına gerek olmayan hatlardaki minibüsler ile dolmuşlar için son başvuru tarihi ise 1 Mart 2023.

Başvurular, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün Bakırköy ve Kartal'daki hizmet birimlerinden alınacak. 30 günlük başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından; taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru alınan hatlarda, noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Dönüşecek araç sayısından az veya eşit başvuru olması durumunda ise kuraya gerek olmadan, tüm başvuru sahipleri taksi dönüşümüne hak kazanabilecek.

YENİ TAKSİLERİN ÖZELLİKLERİ

Yeni taksiler geniş kapasiteli 8+1 panelvan araçlardan seçildi. Akıllı tepe lambaları taksimetre ile bağlantılı olan yeni taksilerde ‘yolcu seçme, yolcu almama' gibi yaşanan sorunlar ortadan kalkıyor. Ayrıca S.O.S ibaresi ve panik butonuyla da şoförün de ve vatandaşın da güvenliği ön plana alınıyor.

Taksi içi kamera sistemi bulunurken mobil uygulamalardan da faydalanılabilecek. Yeni taksilerde, görme engelli yolcular için “braille alfabesi” ile yazılmış taksi plakası ve tekerlekli sandalyeli yolcular için uygun alan da sağlandı.