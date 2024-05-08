Antalya'da dehşet... Komşusunu iple arabasının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi!

Antalya'da iki komşu arasında köpek yüzünden başlayan tartışma sonrası yaşananlar kan dondurdu. Darbettiği O.S.'yi iple arabasının arkasına bağlayan Ş.T., komşusunu metrelerce sürükledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:14
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Antalya Kaş'ta kaydedilen görüntü görenleri dehşete düşürdü. Köpek yüzünden iki komşu arasında başlayan tartışma, işkenceye dönüştü.

Çavdır Mahallesi'nde yaşayan Ş.T.; tartışma sonrası darbettiği O.S.'yi iple arabasının arkasına bağladı.

Ş.T.'nin komşusunu arabasının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklediği anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

Yerel haber sitesi Marmaris Manşet'te yer alan habere göre; ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

SIRTINDAN VE BACAĞINDAN YARALANDI

Jandarma ekipleri Ş. T.’yi gözaltına alındı. Sırtından ve bacağından yararlandığı belirtilen O.S. ise hastanede tedavi altına alındı.


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