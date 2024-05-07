Antalya'da yürek burkan kaza... Okuldan el ele çıkan kardeşleri kaza ayırdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde okul çıkışı el ele tutuşup yola çıkan iki küçük kardeşe otomobil çarptı. Kardeşlerden 8 yaşındaki ağabey hayatını kaybederken, 7 yaşındaki kız kardeşi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 09:07
Antalya'da yürek burkan kaza... Okuldan el ele çıkan kardeşleri kaza ayırdı
Abone Ol google-news

Feci kaza, Güllerpınarı Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kemal Şuberi İlköğretim Okulunda okuyan 8 yaşındaki Doruk Erdoğan ve 7 yaşındaki kardeşi Belinay Erdoğan okul çıkışı evlerine giderken karşıdan karşıya geçtikleri sırada F. Ü.’nün kullandığı otomobil çarptı.

Kazada Doruk Erdoğan aracın altında kalıp feci şekilde can verirken, kız kardeşi çarpmanın şiddetiyle önce aracın ön kaputuna, ardından yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Dorukhan Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hafif yaralanan Belinay Erdoğan ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken, küçük çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

KAZADAN GERİYE İKİ KARDEŞİN EL ELE FOTOĞRAFLARI KALDI

Torununu kaybeden acılı dede İsmail Göçer, yüzlerce çocuğun geçtiği bölgeye yaya geçidi yapılıp, başka çocukların hayatını kaybetmemesi çağrısında bulundu. Kazadan geriye ise iki kardeşin yine el ele tutuştukları fotoğrafı kaldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocukların el ele tutuşarak karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobilin çarpması, Doruk Erdoğan’ın araç altında kalması ve kız kardeşinin yola savrulması yer aldı.


Adli Tıp Kurumu haberleri Antalya haberleri

İlgili Haberler

Antalya'da yaşanan teleferik faciası skandalı ortaya çıkardı

Antalya'da yaşanan teleferik faciası skandalı ortaya çıkardı
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Antalyaspor'dan Nuri Şahin açıklaması!

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Antalyaspor'dan Nuri Şahin açıklaması!
Daniele Santarelli'nin Imoco'su Antalya'da şampiyon oldu!

Daniele Santarelli'nin Imoco'su Antalya'da şampiyon oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Balık burcu yorumu
Yaptım, yapıyorum, yine yapacağım!

Yaptım, yapıyorum, yine yapacağım!
‘1 Mayıs’ için 12 tutuklama talebi daha!

‘1 Mayıs’ için 12 tutuklama talebi daha!
Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' mesajı: ‘Değişim’ için de tarihi belirledi!

Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' mesajı: ‘Değişim’ için de tarihi belirledi!
Hobbit filminin Bilbo Baggins’i vejetaryen olmayı bıraktı!

Hobbit filminin Bilbo Baggins’i vejetaryen olmayı bıraktı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşen Ayşe Ateş: İfademi iddianameye eklememişler, isimleri açıklayacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşen Ayşe Ateş: İfademi iddianameye eklememişler, isimleri açıklayacağım
Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Oğlak burcu yorumu