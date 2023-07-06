Antalya’da denizde cansız beden bulundu

Antalya’da denizde 40-45 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi bulundu.

İHA
Yayınlanma: 06.07.2023 - 11:26
Antalya’da denizde cansız beden bulundu
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili açıklarında dün saat 10.30 sıralarında çevredikiler suyun yüzeyinde bir ceset gördü. Yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekibi, şahsı bota alarak Yat Limanı’na getirdi.

Yapılan incelemede cesedin 40-45 yaşlarında erkek bir şahsa ait olduğu belirlendi.

Ceset olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattı.


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