Fatih'te otomobilde bulunan cesetle ilgili 5 gözaltı

İstanbul Fatih'te otomobilin içinde ölü olarak bulunan Mahmut Çağış (53)'ın Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Mahmut Çağış cinayetiyle ilgili 5 Şüpheli gözaltına alındı. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 06.06.2023 - 12:35
Fatih'te otomobilde bulunan cesetle ilgili 5 gözaltı
Abone Ol google-news

Koca Mustafa Paşa Mahallesinde 19 Mart Pazar Günü ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir otomobilin içinde Mahmut Çağış'ın cesedini buldu. Araç içinde yapılan incelemede uyuşturucu olduğu değerlendirilen bir miktar madde bulunmuştu.

Mahmut Çağış'ın yüz bölgesinde kanama olduğu tespit edilmişti.

Polis, Mahmut Çağış'ın eşiyle yaptığı görüşmede son olarak 18 Mart Cumartesi Günü  saat 17.00 sıralarında görüştüğü daha sonra bir daha kendisinden haber alamadığını öğrenmişti.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, yüzünde darp izleri bulunan Çağış'ın, boynunda morluklar olduğu, boyun kemiğinde kanama meydana geldiği, boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kamera ve cep telefonu kayıtlarının incelenmesi sonucu 6 şüpheli tespit edildi.

Düzenlenen operasyonlarla şüpheliler Temel Y.(40) Beyoğlun'nda , Hamit C.Ş.(36) Kocaeli'nde, Engin T.(44) Bağcılar'da , Mehmet A.D.(49) Esenyurt'ta , Selçun A.(42) Kocaeli'nde gözaltına alındı.

Olaya karışan 6. şüpheli Batuhan K.(23) ise başka bir suçtan yakalanarak cezaevinde olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulan şüphelilerin olayı aralarında yaşanan bir alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gerçekleştirdikleri belirlendi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


otomobil Fatih Cinayet Cinayet Dosyası cinayet sanığı

İlgili Haberler

Konya'da korkunç olay! Naylona sarılıp yakılmış cesetler bulundu

Konya'da korkunç olay! Naylona sarılıp yakılmış cesetler bulundu
Yakılmış cesetleri bulunan 2 kişiden birinin kimliği belli oldu

Yakılmış cesetleri bulunan 2 kişiden birinin kimliği belli oldu
Kırklareli'nde korkunç olay: Çalılık alanda parçalanmış ceset bulundu

Kırklareli'nde korkunç olay: Çalılık alanda parçalanmış ceset bulundu

En Çok Okunan Haberler