Derin dondurucuda 4 ceset bulunmuştu... Cinayete ilişkin kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı!

Yayınlanma: 20.06.2023 - 15:30

Güncelleme: 20.06.2023 - 15:30

İzmir Bayraklı'da Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı evde yaşayan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova'yla Ruslan Kerimov adlı erkekten haber alamayan yakınları 18 Haziran'da durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, derin dondurucuda 4 ceset buldu. Evdeki inceleme sonrası ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun ise yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği ifade edildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Şüpheli Saparmurat Haliyev, dün akşam, Çeşme ilçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan Saparmurat Haliyev'in cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf ettiği de belirtildi. Emniyete götürülen Saparmurat Haliyev'in sorgusunun sürdüğü bildirildi.

(Saparmurat Haliyev)

CEP TELEFONLARINI TOPLAYIP SATMIŞ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Haziran saat 11.00'de gelen ihbarın ardından yaklaşık bir saat içerinde şüphelinin kimliğini tespit etti. Hemen ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, mahalle halkı ile tek tek konuştu. İfadelerde şüphelinin derin dondurucu almak için adres sorduğunu öğrenen ekipler, kamera kayıtlarından yola çıkarak derin dondurucuyu aldığı Konak ilçesi İkiçeşmelik semtindeki spot eşya dükkanına gidip, işyeri sahibinin ifadesine başvurdu. Ekipler ayrıca şüphelinin öldürdüğü kişilere ait cep telefonlarını toplayıp, Konak ilçesindeki Basmane semtindeki bir telefoncuya sattığını da belirledi.

ÇEŞME'DE DAHA ÖNCE İNŞAATTA ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar neticesinde çemberi iyice daraltan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yaklaşık 2 yıldır Çeşme ilçesinde inşaatlarda çalıştığını belirledi. İlçede şüphelinin gidebileceği noktaları takibe alan polis, Şifne Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında beklemeye başladı. Yaklaşık 30 saat süren nöbetin ardından şüphelinin gelmesiyle harekete geçen ekipler, Haliyev'i kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Haliyev, yanındaki suç aletini de polislere teslim etti. İlk ifadesinde sevgilisi olan Gülkamar Hanimova'yı kıskandığı için cinayetleri işlediğini söyleyen şüphelinin, olayı 13 Haziran'da gerçekleştirdiği ve ardından da buzdolabı ve derin dondurucuya koyduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

160 PARÇAYA BÖLMÜŞ!

Katil zanlısı Saparmurat Haliyev'ın öldürdüğü 4 kişiyi toplam 160 parçaya böldüğü öğrenildi. Ruslan Kerimov'u 60 parçaya bölen Saparmurat Haliyev'ın, öldürdüğü kadınları derin dondurucuya, erkeği ise buzdolabına koyduğu belirlendi. Derin dondurucudaki kadın cenazelerinin çözülmesinin zaman aldığı da ifade edildi.

Saparmurat Haliyev'ın geçmişte kasaplık yaptığı belirtildi.