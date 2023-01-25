Antalya'da deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 21:49
Antalya'da deprem!
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Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 36.83 km olarak ölçüldü.


Antalya deprem

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