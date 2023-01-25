Antalya'da deprem!
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 36.83 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 25, 2023
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [93.01 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2023-01-25
Saat:21:40:28 TSİ
Enlem:35.748 N
Boylam:28.518 E
Derinlik:36.83 km
Detay:https://t.co/ZXXDW9npI7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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