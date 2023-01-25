Son dakika... İzmir, Antalya ve çevre illerde hissedildi: Akdeniz'de korkutan deprem!
Son dakika haberi... Akdeniz'de Antalya, İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD merkez üssü Muğla'nın Seydikemer ilçesi depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.7 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de saat 15.37'de, merkez üssü Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıkları olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Derinliği 27,77 kilometre olarak kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
DHA, depremin yaklaşık 15 saniye sürdüğünü açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 25, 2023
Büyüklük:5.4 (Mw)
Yer:Akdeniz - [80.82 km] Seydikemer (Muğla)
Tarih:2023-01-25
Saat:15:37:07 TSİ
Enlem:35.908 N
Boylam:28.544 E
Derinlik:41.08 km
Detay:https://t.co/LYOYLypF0W@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ: 5.7
Depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. Kandilli ise depremin 5.7 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 25, 2023
AKDENIZ https://t.co/7lD3gXFkGs
25.01.2023, 15:37:07 TSİ
Büyüklük: 5.7
Derinlik: 30.3 km#Kandilli
MUĞLA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Muğla Valisi Orhan Tavlı, depremin kent merkezinde de hissedildiğini belirterek, "Muğla ve ilçelerinde şu an için olumsuz bir durum yok" dedi.
BAKAN KURUM'DAN PAYLAŞIM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan, Akdeniz'de meydana gelen depreme ilişkin bir açıklama geldi.
Kurum, "Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekiplerimizle takipteyiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.— Murat KURUM (@murat_kurum) January 25, 2023
Ekiplerimizle takipteyiz.
Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
BAKAN KOCA: OLUMSUZ ÇAĞRI GELMEDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter'daki hesabından "Saat 15.37'de Akdeniz'de, Muğla Seydikemer açıklarında meydana gelen; Muğla, Antalya, Aydın illerinde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak ekiplerimize herhangi bir olumsuz çağrı gelmemiştir. Depremi hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" açıklamasında bulundu.
Saat 15.37’de Akdeniz‘de, Muğla Seydikemer açıklarında meydana gelen; Muğla, Antalya, Aydın illerinde hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak ekiplerimize herhangi bir olumsuz çağrı gelmemiştir. Depremi hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 25, 2023
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