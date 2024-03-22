'Siyasi parti broşürü' kavgasında 1 kişiyi öldürmüştü! İş yeri sahibinin ifadesi ortaya çıktı: 'Canımı kurtardım'

Yayınlanma: 22.03.2024 - 13:17

Güncelleme: 22.03.2024 - 13:37

Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki market ve şarküteri dükkanında, dün saat 12.00 sıralarında CHP'nin seçim otobüsünden inen kişiler, dükkana broşür bıraktı.

İş yeri sahibi Sinan Elbir, broşürleri bırakanları tersleyip, dükkandan çıkardı. Ahmet B.'nin, iş yeri sahibine yaptığının yanlış olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

Sokaktan geçerken durumu gören Ahmet B.'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban ile ağabeyi Burak Devran Çoban'ın da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi Sinan Elbir, çekmecedeki tabancasını çıkarıp, tek el ateş etti.

Haktan Faik Çoban'ın karnından girip çıkan mermi, kardeşi Burak Devran Çoban'ın karnına isabet etti. 2 kardeş hastaneye götürülürken, şüpheli gözaltına alındı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Haktan Faik Çoban kurtarılamadı.

OLAY KAMERADA

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, broşürü iş yerine bırakan Ahmet B. ile Sinan Elbir'in bir süre tartıştığı, Ahmet B.'nin eline aldığı ürünleri market içine fırlattığı görüldü. Sinan Elbir'in Ahmet B.'ye tokat attığı, kavganın ardından dükkanın dışına taştığı görüntülere yansıdı.

Ahmet B.'nin 2 yeğeninin durumu görüp, dayıları ile iş yerine geldiği, ardından Sinan Elbir'i darbettiği de görüntülerde yer aldı. Sonrasında Sinan Elbir'in tezgahtan çıkardığı tabancayla tek el ateş ettiği de görüntülere yansıdı.

Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Sinan Elbir, bugün adliyeye sevk edildi. Elbir, emniyetten çıkarılırken gazetecilerin "Neden yaptınız" sorusuna, "Canımı kurtardım" karşılığını verdi.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sinan Elbir'in polisteki ifadesi de ortaya çıktı. Elbir, ifadesinde, "Siyasi partideki arkadaşlar geldi, gitmelerini söyledim. Ahmet B., o sırada broşürü getirip masama bıraktı. 'Hiçbir siyasi partiye inanmıyorum. Alın, broşürlerinizi gidin' dedim. Ahmet B. bunun üzerine bana küfretti. Ahmet B.'yi araya girip, gönderdiler. Sonra tekrar geldi, araya girip yine gönderdiler. Üçüncü kez geldiğinde yanında yeğenleri vardı. Hepsi bana saldırdı, darbettiler. Bu esnada masanın altına düştüm. Burada beni darbetmeye devam ettiler. Ben de çekmecedeki tabancaya el uzattım. Ne olduğunu anlamadığım esnada tabanca patladı. Bilinçli değildim. O esnada bir kişinin yaralandığını gördüm. Amacım, kimseye zarar vermek değildi" dedi.

Haktan Faik Çoban'ın cenazesi ise bugün Güzeloluk'taki mezarlıkta defnedildi.