Antalya'da eczacının acı ölümü: Cansız bedeni sahilde bulundu!
Konyaaltı Sahili’nde hastanede eczacılık yapan 47 yaşındaki Alper Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu. Yılmaz’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Konyaaltı Sahili’nde meydana gelen olayda, adının Alper Yılmaz (47) olduğu öğrenilen bir kişi gece saatlerinde arkadaşları ile birlikte sahile geldi alkol almaya başladı.
Bir süre sahilde vakit geçiren grup, sabaha karşı kalkacakları sırada yanlarında bulunan Alper Yılmaz’ın uyuduğunu düşünerek uyandırmak istedi. Yılmaz’ın arkadaşlarının uyandırma çabalarına tepki vermemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ve ekiplerin incelemesinin ardından eczacılıkla uğraştığı öğrenilen Alper Yılmaz’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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