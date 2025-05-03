Ordu'da kaybolan iki kişiden Gizem'in cansız bedenine ulaşıldı

Ordu'da 30 Nisan'dan beri kayıp olarak aranan Gizem Sinanoğlu’nun cansız bedeni, Küpkaya Kanyonu'nun içinde 5 metre derinlikte bulundu.

Ordu'da kaybolan iki kişiden Gizem'in cansız bedenine ulaşıldı
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DHA
Yayınlanma: 03.05.2025 - 17:19

Ulubey ilçesi Yenisayaca Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman Erdoğan (35) ve yanındaki arkadaşı Gizem Sinanoğlu'ndan (25) 30 Nisan'dan itibaren haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinde, Süleyman Erdoğan'a ait otomobil, Kardeşler Mahallesi'ndeki Küpkaya Kanyonu yakınlarında bulundu.

İki gündür süren arama çalışmaları sonucunda Gizem Sinanoğlu’nun cansız bedeni, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Karama Kurtarma, AFAD ve Deniz polisleri ekipleri tarafından, Küpkaya Kanyonu içinde, 5 metre derinlikte bulundu.

Sinanoğlu, Ulubey Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencisiydi. Evli ve 2 çocuk babası Süleyman Erdoğan'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.


Etiketler: #Ordu #kanyon #cansız beden

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