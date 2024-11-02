Antalya'da ele geçirildi: Piyasa değeri 2 milyon lira!

Yayınlanma: 02.11.2024 - 14:47

Güncelleme: 02.11.2024 - 14:47

Konyaaltı Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, dün akşam saat 22.30 sıralarında Akdeniz Bulvarı sahil bandında durumundan şüphelendikleri beyaz renkte bir minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon Türk Lirası olan 57 farklı markaya ait yaklaşık bin 745 adet piyasaya sürülmeye hazır kacak parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli H.B isimli şahıs gözaltına alınarak adli mercilere teslim edildi.