AFAD duyurdu: Antalya açıklarında deprem

AFAD, Antalya Kaş açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD duyurdu: Antalya açıklarında deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2024 - 18:06

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 17:46'da meydana gelen depremin derinliği 38.05 km olarak bildirildi.

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Etiketler: #afad #AFAD son depremler #deprem

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