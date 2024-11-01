AFAD duyurdu: Antalya açıklarında deprem
AFAD, Antalya Kaş açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 17:46'da meydana gelen depremin derinliği 38.05 km olarak bildirildi.
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