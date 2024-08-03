Antalya'da elektrikli motosiklet sürücüsü hastanelik oldu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yapan elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 10:01
Antalya'da elektrikli motosiklet sürücüsü hastanelik oldu
Abone Ol google-news

Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Selinus Sahil Yolu'nda dün saat 23.00 sıralarında Selinus Sahili yönünden ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan M.Y. idaresindeki elektrikli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Meydana gelen kazada elektrikli motosiklet sürücüsü M.Y. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü M.Y., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


112 Acil haberleri Antalya haberleri

İlgili Haberler

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Antalya'da konser verdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Antalya'da konser verdi
Antalya'da orman yangını!

Antalya'da orman yangını!
Antalya erkek vahşeti! Önce kadını taşla katletti sonra çocuğunu boğarak öldürdü!

Antalya erkek vahşeti! Önce kadını taşla katletti sonra çocuğunu boğarak öldürdü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler