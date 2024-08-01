Antalya'da orman yangını!

Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.

DHA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 15:34
Antalya'da orman yangını!
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Serik'e bağlı Hacıosmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında yangın başladı.

Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.


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