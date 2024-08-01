Antalya'da orman yangını!
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.
Serik'e bağlı Hacıosmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında yangın başladı.
Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
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