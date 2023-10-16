Antalya’da erkek şiddeti: Kadını acımasızca darbetti!

Antalya’da bir erkek, tartıştığı kadını darbetti. Önce arkadaşının saçından ve elbisesinden tutarak işyerinin camına vuran genç, ardından ise yere fırlattı. Buradan da arkadaşını darp etmeye devam edince devreye çevrediler girdi. Kadını darbeden erkek daha sonra kuaför salonunun camını tekmeleyerek kırdı.

İHA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 12:31
Antalya’da erkek şiddeti: Kadını acımasızca darbetti!
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Olay, saat 01.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Hasan Subaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; kuaför dükkânının önüne gelen kadın ve erkek tartışmaya başladı. Bu sırada kadın yere düşen eşyalarını alarak uzaklaşmak istedi. 

Kız arkadaşının gitmesini istemeyen genç ise kızın saçından ve elbisesinden çekerek kuaför salonunun camına vurdu. Kadını boğazdan tutarak, yere ittirdi. Kadının yerde darbedildiğini gören çevrediler olaya müdahale etti.

Kadını darbeden erkek daha sonra güzellik salonun camına tekme attı. Bu sırada cam kırıldı. Tartışma camın kırılmasının ardından bir süre daha devam etti. 

Yaşananların ardından kadının şikayetçi olup olmadığı ise bilinmiyor.


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