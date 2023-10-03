'Hayat pahalılığı şiddeti körüklüyor'

Yayınlanma: 03.10.2023 - 17:25

Güncelleme: 03.10.2023 - 17:25

İngiltere merkezli arap gazetesi The Arab Weekly, Türkiye'de yaşanan şiddet olaylarının sebebinin yüksek enflasyon ve hayat pahalalığı olduğu yorumunda bulundu.

Türkiye'de kira artışları o kadar yüksek boyutlara ulaştı ki, ev sahipleri ve kiracılar arasında şiddet olaylarına yol açtığını belirten gazete, bu sebeple çıkan tartışmalarda 11 kişinin öldüğünü ve 46 kişinin yaralandığını bildirdiğini belirtti.

The Arab Weekly'nin haberine göre, ahşap oyma atölyesi sahibi Cengiz Orsel, ev sahibinin talep ettiği astronomik kira artışının herkes tarafından bilinmesi için dükkanına "Aylık 3 bin 200 lira (117 dolar) yerine, bu dükkân için 25 bin lira kira isteniyor?" yazılı pankart astı.

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Ağustos ayında yayınlanan bir araştırmaya göre, kiralar geçtiğimiz yıl ortalama yüzde 121 oranında arttı. Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde bu oran yüzde 188'e kadar çıktı.

Cengiz Orsel, kirayı 20 yıldır aksatmadan ödediğini ancak bu artışın dükkânını kapatmak zorunda bırakabileceğinden korktuğunu şu sözlerle ifade etti:

"Sesimi duyurmak istiyorum. Bu tür talepler insanları birbirlerini bıçaklamaya kadar varan şiddetin eşiğine getirecektir. Bunu ödeyemem! Ama bu mahalleyi terk etmek zorunda kalırsam, işimi de bırakmak zorunda kalacağım"

ENFLASYON YÜKSEK ÇİFT HANELİ RAKAMLARDA

Gazete, Türklerin "2019'un ikinci yarısından bu yana yıllık enflasyonun yüksek çift haneli rakamlarda seyretmesi nedeniyle yoğunlaşan hayat pahalılığı krizine katlanıyor. Enflasyon Ağustos ayında yüzde 60'a yaklaştı, ancak resmi rakamlara itiraz eden bağımsız ekonomistler tüketici fiyat artışlarının aslında en az yüzde 128'e ulaştığını söylüyor" ifadesinde yer verdi.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından yeniden yapılanma çabalarının devam ettiğini belirten gazete, uygun fiyatlı konut sıkıntısının devam ettiğini aktardı.

Asgari ücretin 11 bin 400 TL (395 Euro) olduğuna dikkat çeken gazete, Ankara'da emlakçılık yapan Osman Çal'ın "Müteahhitler sosyal konutlar yerine karlı lüks konutlar inşa etmeyi tercih ediyor ve hükümet de buna izin veriyor" sözlerine yer verdi.

Gazete, Hataylı depremzede Meryem Altunlu'nun kira ödemeleri konusundaki endişesine de değindi.

Altunlu, "Zaten 13 bin lirayı (450 Euro) güçlükle ödüyorum. Eğer ev sahibi yüzde 25'in üzerine çıkmak isterse, evi terk etmek zorunda kalacağım. Nereye gideceğimi bilmiyorum" dedi.