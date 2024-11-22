Antalya'da faciadan dönüldü... Kaya parçası 2 katlı eve çarptı!

Serik ilçesinde kuvvetli yağışın etkisiyle oluşan heyelanda kaya parçası, 2 katlı bir eve çarparak hasara neden oldu.

Antalya'da faciadan dönüldü... Kaya parçası 2 katlı eve çarptı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 10:48

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Seyir Tepesi mevkiinde saat 04.00 sıralarında aşırı yağış nedeniyle heyelan oluştu. Kayan kaya parçası, tepenin yanındaki 2 katlı bir evin kapısına çarptı.

Hasar oluşan evde mahsur kalan Burcu-Şevket Kuşçu çifti, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Ev sakinlerinden Şevket Kuşçu, gece boyunca yağışın etkili olduğunu söyledi.

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

Gece bir sarsıntıyla uyandıklarını anlatan Kuşçu, "Sabaha karşı büyük bir gürültü oldu. Deprem oluyor sandık. Kapıyı açtığımızda büyük bir kaya parçasını gördük. Tepeden kopan kaya, evin kapısını kapatmıştı. Evin arka kısmında da hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinden yardım istedik. Taşın kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.

Eşi Burcu Kuşçu da, kayanın evin kapısını kapatması nedeniyle çocuklarının okula, kendilerinin de işe gidemediğini belirtti.


Etiketler: #Antalya #aşırı yağış #Heyelan #kaya

İlgili Haberler

Rize'deki heyelanda yaşamını yitirmişti... Son yolculuğuna uğurlandı

Rize'deki heyelanda yaşamını yitirmişti... Son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Rize'de heyelan meydana geldi: Ölü ve yaralılar var!

Son dakika... Rize'de heyelan meydana geldi: Ölü ve yaralılar var!
Rize'de denizin rengi değişti... Vali'den 'heyelan riski' açıklaması'

Rize'de denizin rengi değişti... Vali'den 'heyelan riski' açıklaması'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler