İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

15 Eylül 2022 Perşembe, 19:02

İzmir’in Menderes ilçesinde saat 13.00 sıralarında Gümüldür istikametine giden Raif Karaca idaresindeki 37 T 6273 plakalı ticari taksi, yol kenarında bulunan çöp konteynerine ardından park halinde bulunan Ford marka kamyonet çarptı.

Kazayı gören yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde taksi sürücüsü Raif Karaca’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Taksi içerisinde yolcu konumunda bulunan ve kazada ağır yaralanan F.N.B. (21), Z.B. (52) ambulans ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet içerisinde bulunan Y.A. (46) ise olay yerinde tedavisi yapıldığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.