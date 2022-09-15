Erdoğan'a seçim kazandıran Faruk Acar: Gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyalarını yöneten ve bugün İYİ Parti'yle çalışan Faruk Acar, "Bu gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak. Seçim olacak, yeni ve gerçek bir seçime ondan sonra gideceğiz. Belki bugünkü aktörlerin neredeyse birçoğu olmayacak" dedi.
Geçmişte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyalarını yürüten ve şimdilerde İYİ Parti ile çalışan Faruk Acar, gazeteci Adem Metan’ın Youtube kanalında yayımlanan programda AKP’den ayrılık sürecini, İYİ Parti’nin durumunu ve seçimlere dair kanaatlerini anlattı.
Erdoğan’la çok yakın çalıştığını anlatan Acar, Başkanlık sistemine geçildikten sonra yönetimin Cumhurbaşkanlığı ve AKP Genel Merkezi olarak bölündüğünü kaydetti. Kendisinin görevi bırakması için operasyonlar yapılmaya çalışıldığını belirten Acar, “Olumsuz giden şeyleri anlatıyordum. Bana keyif kaçıran adam olarak bakıyorlardı” dedi.
ERDOĞAN’LA GÖRÜŞMESİ: “ALDIĞIM TEPKİ BENDE KALSIN”
AKP’den ayrıldıktan bir süre sonra İYİ Parti’yle anlaştığını ve bu durumu Erdoğan’a aktardığını söyleyen Faruk Acar, “Aldığım tepki bende kalsın” ifadelerini kullandı.
Faruk Acar, İYİ Parti ve lideri Meral Akşener’in yükselişte olduğunu söyleyerek, partiyle birlikte yaptıkları çalışmaları aktardı.
“Türkiye’de bir değişim olacak” tespitinde bulunan Faruk Acar, siyasi figürlerde de ciddi değişiklikler olacağını söyledi.
“BU SEÇİMDE 5 YILLIK BİR DÖNEM OLMAYACAK YENİ VE GERÇEK BİR SEÇİME ONDAN SONRA GİDECEĞİZ”
Faruk Acar, “manşetini veriyorum” diyerek programın sonunda şu ifadeleri kullandı:
“Bu gideceğimiz seçim, bu seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak. Olacak, yeni ve gerçek bir seçime ondan sonra gideceğiz. Bu seçimin gerçek Türkiye’nin değişimi olarak gerçekleşecek bir seçim olarak değil, ara seçim olarak görüyorum. Belki bugünkü aktörlerin neredeyse birçoğu olmayacak”
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