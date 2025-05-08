Antalya'da feci kaza... Araç direğe çarptı: Ölü ve yaralılar var!
Muratpaşa ilçesinde otomobilin yön levhasının direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'nda Turhan D. (60) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yön levhasının demir direğine çarptı.
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü Turhan D., otomobilde bulunan Muharrem Çırak (50) ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Muharrem Çırak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Çırak'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bilecik'e götürüldü. Tedavileri süren diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ezgi Mola’nın evine 'işgalciler' yerleşti
- 'Hadsizlik ama bunların da işi bu'
- O meslek grubuna yeşil pasaport geliyor
- Serdal Adalı'dan Osimhen sözleri!
- Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi
- Özgür Çelik ve 25 kişi hakkında siyasi yasak istendi
- Hastaneye sevk edilen Özdağ yeniden cezaevine gönderildi
- Saldırı günü neler yaşandı?
- X avukatından İmamoğlu için itiraz
- Trump: Tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum