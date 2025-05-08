Antalya'da feci kaza... Araç direğe çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Muratpaşa ilçesinde otomobilin yön levhasının direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

Antalya'da feci kaza... Araç direğe çarptı: Ölü ve yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 08.05.2025 - 15:35

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'nda Turhan D. (60) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yön levhasının demir direğine çarptı.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü Turhan D., otomobilde bulunan Muharrem Çırak (50) ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Muharrem Çırak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Çırak'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bilecik'e götürüldü. Tedavileri süren diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.


Etiketler: #Antalya #kaza #otomobil #yaralı

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