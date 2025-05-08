Bursa'da korkunç kaza: Ölüler ve yaralı var!

Orhangazi ilçesinde lüks otomobil, karşı istikametten gelen cip ile çarpıştı. Otomobildeki 3 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirlenen cipin sürücüsü ise, çalıların arasında saklanırken bulundu.

Bursa'da korkunç kaza: Ölüler ve yaralı var!
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İHA
Yayınlanma: 08.05.2025 - 07:30

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi yakınlarında saat 01.10 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre; İznik’ten Orhangazi istikametine seyreden Ferhat Hoş (33) idaresindeki otomobil ile karşı istikamette seyreden Y.S. (47) idaresindeki cip çarpıştı. Savrulan araçlarda büyük hasar meydana geldi.

Çarpışmanın şiddeti ile savrulan cip yoldan çıkıp zeytin ağaçlarına çarparak durabildi. Ağır hasar alan lüks otomobilin içerisinde bulunan sürücü Ferhat Hoş, yanında yolcu olarak bulunan Mesut Hoş (27) ve enişteleri olduğu belirlenen Gürsel Hoş (41) olay yerinde hayatını kaybetti.

Cip sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları araçta yaşamını yitirenler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında araçtan çıkarıldı.

ÇALILARIN ARASINDA BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler cip sürücüsünü araçta bulamadı. Kaza yerini terk ettiği düşünülen sürücü için çevrede arama yapıldı. Y.S. yaklaşık yarım saat süren arama çalışmalarının sonunda kaza yerine yakın bir bölgede çalıların arasında saklanırken bulundu.

Yaralı olduğu belirlenen Y.S. sağlık ekiplerinin ilk kontrolünden sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Y.S.’nin, 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza yerine gelen Orhangazi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri tamamladıktan sonra cenazeler Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #araç #Bursa #çarpışma #kaza

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