Gaziosmanpaşa'da feci kaza: 5 yaşındaki çocuk servisin altında kaldı!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 15:20

Güncelleme: 08.05.2025 - 15:20

Kaza, 6 Mayıs Salı günü saat 16.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. 5 yaşındaki Metehan Kirazlı ve dede Recep Kirazlı okuldan gelen abi Uras Kirazlı’yı (12) dışarda beklemeye başladı.

Abi Kirazlı öğrenci servisiyle gelince dede yolun karşısına geçip abiyi araçtan indirdi. O sırada Metehan Kirazlı yola çıkıp yere eğildi. Abiyi indiren araç ise 5 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti.

Olayda ağır yaralanan Kirazlı, ardından aynı araçla Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kirazlı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından servis şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"ÇOCUĞU KALDIRIP ŞOFÖRE ABİ NE YAPTIN DİYE BAĞIRDIM"

Hayatını kaybeden çocuğun dedesi Recep Kirazlı "Ben çocuğu karşıda bıraktım. Minibüs durduğunda çocukla göz temasım vardı. Servisten inen diğer torunumu almaya gidince göz temasım kayboldu. Tam onu aldım binanın önüne götürdüm diğer çocuğu almak için. Bir baktım ki minibüs hareket etmiş çocuk tekerleklerin altında. Oradan buraya geçişini görmedim. Şoförün o an nereye baktığını da görmedim. Çocuğu kaldırıp şoföre abi ne yaptın diye bağırdım. O da indi aşağıya sonra alıp hastaneye götürdük. Sonra hastanede vefat etti" dedi.

"ÖNÜNE BAKMADIĞI İÇİN SERVİS ŞOFÖRÜ YÜZDE YÜZ HATALI"

Servis minibüsünün altında kalan Kiraz’ın komşusu Yiğit Ayat "Çocuk kenarda oturuyordu servis geldi. Dedesi servisten diğer çocuğu indirirken çocuk kenardan yolun ortasına geçmiş ya ayakkabısını bağlıyor ya da oyuncağını düşürdü. Araçtan 1 buçuk 2 metre ilerde şoförün görüş mesafesinde. Anladığım kadarıyla şoför dikizden içerdeki öğrenciyi indirdi, önüne bakmadan gaza bastı. Orada biz de olsak çarpabilirdi. Önüne bakmadığı için servis şoförü yüzde yüz hatalı. Hareket ettin hadi ilk teker geçince dursana. O da yok. İkinci tekerde millet bağırınca duruyor. Yargı gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.