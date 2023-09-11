Bir Rus, Antalya’da 80 daire alıp otele çevirdi: ‘Sadece kendi yurttaşlarına kiralıyor’

Yayınlanma: 11.09.2023 - 10:31

Güncelleme: 11.09.2023 - 10:31

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kavaloğlu, son dönemde satışı yapılan gayrimenkul sayısının 108 bine ulaştığını kaydetti.

Hürriyet'in aktardığı habere göre, toplu satın almalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“SADECE KENDİ YURTTAŞLARINA KİRALIYOR”

“Yabancıların Antalya’ya gelip ev alması elbette güzel bir şey. Bu da dünyada örnekleri olan bir turizm şekli. Fakat satılan 108 bin daire 108 bin ayrı kişiye satılmamış ki. Sıkıntı da burada başlıyor zaten. Bu listenin içinde 1 kişi 80 tane ev almış. Ve aynı kişi bu evleri kendi yurttaşlarına kiralıyor.

Yani kendi içlerinde bir kiralama sistemi oluşturulmuşlar. Bu sistem de maalesef hiçbir şekilde denetim altında değil. Biz kayıt dışılığın önlenmesini istiyoruz. Düşünün adam iki tane blok almış iki bloğun arasına resepsiyon yapmış. Turist sitenin güvenliğine, ‘where is the reception’ diye soruyor. Bu hiçbir şart altında kabul edilebilir bir şey değil.

Biz bu tespitleri yaptık ve Portekiz, İtalya ve İspanya’daki örnekleri inceledik. Hazırladığımız raporu da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunduk. Ekim ayına kadar paydaş bakanlıklarla birlikte uygun bir kanun metni hazırlanacak. Şu da ayrı bir gerçek; ABD’deki, İspanya’daki otelci de bu konulardan mustarip. Bazı bölgelerde gayrimenkul satışları işte bu yüzden durduruluyor. Bu Antalya için de bir gereklilik. Bakıyorsunuz satılan 108 bin konutun büyük bir çoğunluğu Alanya ve Konyaaltı’nda. Madem bu satışlar yatırım amaçlı o zaman sahillerin dışındaki yerlere de yatırım yapmalarını bekliyoruz.”