Antalya'da feci kaza: Önce kaza yaptı, sonra markete daldı
Antalya’nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri markete daldı. O anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Serik’e bağlı Akçaalan Mahallesi Kürüş Caddesi’nde, Serik istikametine giden Abdullah K.’nin kullandığı 07 JE 434 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 14 GL 765 plakalı otomobil çarpıştı.
EKMEKLER HER YERE SAÇILDI
Meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araç, markete girdi. Market önündeki dolaplarda bulunan ekmek ve içecekler yere savruldu.
Kazadan her iki aracın da sürücüsü yara almadan kurtulurken, polis kaza sonrası inceleme başlattı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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