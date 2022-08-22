Mardin'deki kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Bu kazadan yaklaşık 30 dakika sonra yine gübre yüklü bir TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasında daldı. Kalabalık panik içerisinde sağa sola kaçışmaya çalıştı. TIR, çok sayıda kişiye çarpıp, apartmana çarparak durdu. Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bu kazada da 16 kişi yaşamını yitirdi. Her iki kazada yaralanan 26 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar meydana geldi.