Antalya'da feci kaza... Otomobilin çarptığı İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti
Antalya’nın Alana ilçesinde kontrolsüz şekilde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı İngiltere uyruklu Kevin S. yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece saat 03.30 İncekum Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi.
Manavgat istikametine seyir halinde olan Erol D. (63) idaresindeki 07 BBU 885 plakalı otomobil, kontrolsüz şekilde yolun karşısına geçmek isteyen İngiltere uyruklu Kevin Stuart’a (42) çarptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kevin Stuart ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontroller de Kevin Stuart’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından Kevin Stuart’nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu’nu gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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