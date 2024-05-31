Antalya'da FETÖ operasyonu: 12 zanlı tutuklandı

Antalya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 16:14
Antalya'da FETÖ operasyonu: 12 zanlı tutuklandı
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

10 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen kamu görevlisi N.T, örgütün esnaf yapılanması içerisinde yer aldığı saptanan 7 zanlı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, aranan ve hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 10 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 


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