Antalya'da FETÖ operasyonu: 12 zanlı tutuklandı
Antalya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
10 KİŞİ YAKALANDI
Operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen kamu görevlisi N.T, örgütün esnaf yapılanması içerisinde yer aldığı saptanan 7 zanlı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, aranan ve hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 10 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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