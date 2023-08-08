Antalya’da firari şahıslara yönelik operasyon: 45 şahıs yakalandı

Antalya'da asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 45 şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 14:18
Antalya’da firari şahıslara yönelik operasyon: 45 şahıs yakalandı
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslara yönelik 45 ekip 106 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda aralarında, 'kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, 6136 sayılı Kanun’a muhalefet etmek, mala zarar verme, uyuşturucu madde ticareti, bulundurma ve kullanma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit ve hakaret' suçlarından arananların bulunduğu toplam 45 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.


Antalya Operasyon Asayiş

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