Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 27 şüpheli tutuklandı!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 09:45

Güncelleme: 08.08.2023 - 09:48

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 01-07 Ağustos tarihleri arasında operasyonlar düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda, 20 kilo 469 gram esrar, 642 gram metamfetamin (ateş-buz), 135 gram eroin, 34 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 29 adet uyuşturucu hap, 2 adet tabanca, 4 adet tüfek ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi. Olay ile ilgili 224 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 27 şüpheli tutuklandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 197 şüphelinin ise, serbest bırakıldığı bildirildi.