Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 27 şüpheli tutuklandı!
Uyuşturucu tacirlerine yönelik kent genelinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 224 şüpheliden 27'si tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 01-07 Ağustos tarihleri arasında operasyonlar düzenledi.
Düzenlenen operasyonlarda, 20 kilo 469 gram esrar, 642 gram metamfetamin (ateş-buz), 135 gram eroin, 34 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 29 adet uyuşturucu hap, 2 adet tabanca, 4 adet tüfek ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi. Olay ile ilgili 224 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 27 şüpheli tutuklandı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 197 şüphelinin ise, serbest bırakıldığı bildirildi.
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