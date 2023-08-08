Ankara'da yasa dışı 'silah satışı' operasyonu

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yasa dışı silah satışı yaptığı belirlenen kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 08:59
Ankara'da yasa dışı 'silah satışı' operasyonu
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, A.K. isimli şüphelinin Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi’nde silah satışı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

7 Ağustos saat 18.30’da Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte düzenlenen operasyonda A.K. isimli şüphelinin üzerinde 3 adet 9 milimetre çapında, 2 adet ise 7.65 milimetre çapında toplamda 5 adet tabanca ve tabancalara ait 5 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Ankara silah

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