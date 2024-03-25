Antalya’da fuhuş operasyonu: 6 mağdur kurtarıldı, 7 şüpheli yakalandı

Antalya’da polisi 8 adrese eş zamanlı düzenlediği fuhuş operasyonunda, yabancı uyruklu 6 mağdur kurtarıldı, gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 16:33
Antalya’da fuhuş operasyonu: 6 mağdur kurtarıldı, 7 şüpheli yakalandı
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Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, “Fuhşa teşvik aracılık ve yer temin etmek ” suç konusu ile ilgili çeşitli uyruklara mensup 6 mağdur ve 7 şüpheli olduğu tespit etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu N.J., M.A., V.A., T.S., K.R. ve F.R. isimli mağdurları kurtardı, olayın şüphelileri İ.A., S.Y., M.Y., M.Ö., G.D., M.T. ve yabancı uyruklu D.T.K. yakalandı.

Şüphelilerden M.Ö’nün “Fuhşa Teşvik Aracılık ve Yer Temin Etmek” suçundan yaklaşık 13 yıl süreyle kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile cep telefonları ve çeşitli materyallere el konuldu. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4’ü ise tutuklandı.


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