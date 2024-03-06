Fuhuştan tutuklanan AKP’li başkan Muhammed Enis Doğan'ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Yayınlanma: 06.03.2024 - 16:58

Güncelleme: 06.03.2024 - 17:03

Elazığ’da “bazı güzellik merkezleri ile otel ve pansiyonlarda fuhuş yapıldığı” iddiasıyla yapılan ‘'Cemre Operasyonu’ kapsamında Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek” suçundan tutuklandı. Tutuklanmanın ardından AKP Elazığ İl Başkanlığının Doğan’ı ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Doğan’ın eski Başbakan Binali Yıldırım, AKP’nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla fotoğrafları ortaya çıktı. Bunun ardından Doğan’ın İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, eski İçişleri Bakanı ve JİTEM Davası sanıklarından Mehmet Ağar ile de çekilmiş fotoğrafları olduğu görüldü.

Ayrıca Doğan’ın sosyal medya paylaşımlarında Binali Yıldırım’ın Doğan’ı evinde ağırladığına dair de bir sosyal medya paylaşımı olduğu görüldü. Doğan’ın söz konusu duruma ilişkin yaptığı paylaşımında, “Sayın son Başbakanımız Binali Yıldırım’a Ankara’daki konutunda bizi misafir ettiği için teşekkür eder, saygılarımı sunarım” ifadeleri yer aldı.