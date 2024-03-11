Kayseri’de fuhuş yapılan 5 ev kapatıldı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 1-29 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 5 ev komisyon kararı ile kapatıldı.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:35
Kayseri’de fuhuş yapılan 5 ev kapatıldı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 1-29 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı belirlenen 5 ev, komisyon kararı ile kapatıldı.

Yine ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 109 hırsızlık olayının şüphelisi 111 şahıs yakalanırken, çalıntı olarak aranan 4 otomobil, 1 çekici ve 8 motosiklet de bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyet dönemi içerisinde yapılan çalışmalarda 183 olayda 280 şüpheliye işlem yapılırken, 2 bin 800 gram da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin faaliyet dönemi çalışmalarında ise 99 bin 262 araç kontrol edildi.

Eksiği ya da kural ihlali tespit edilen 31 bin 626 araca işlem yapılarak 740 araç çeşitli suçlardan trafikten men edilirken, alkollü araç kullanan veya 100 ceza puanını dolduran 389 sürücünün de belgelerine el konuldu.


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