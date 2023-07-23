Antalya kavruluyor, denize girmek isteyen güneşin batmasını bekliyor
Afrika çöl sıcaklarının etkili olduğu Antalya Manavgat'ta yurttaşlar, bunaltıcı hava nedeniyle güneşin batışının ardından denize giriyor. Günün yorgunluğunu ve sıcaklığın etkisini denize girerek atan yurttaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar evlerine gitmiyor.
Bunaltıcı ve yakıcı sıcaklar yüzünden gündüz dışarıya çıkamayan Manavgat halkı, akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte sahillere akın ediyor.
Özellikle Boğaz olarak adlandırılan Manavgat ırmağının denizle birleştiği bölgeye akın eden yurttaşlar, güneşin batması ve havanın biraz olsun serinlemesiyle birlikte denize girerek serinlemeye çalışıyor.
AKŞAM SAATLERİNDE YOĞUNLUK OLUŞUYOR
Aileleriyle birlikte Boğaz sahiline akın eden yurttaşların büyük bölümünün akşam yemeklerini deniz veya ırmak kenarında yedikleri gözlenirken, yurttaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar denize girerek serinlemeye çalışıyor.
GECE SAATLERİNE KADAR EVLERİNE GİTMİYOR
Günün yorgunluğunu ve sıcağın etkisini denize girerek atan yurttaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar evlerine gitmiyor.
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