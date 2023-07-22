Afrika sıcakları Türkiye’ye giriş yaptı: 20 Ağustos'a kadar sürecek!

Yayınlanma: 22.07.2023 - 11:54

Güncelleme: 22.07.2023 - 11:54

Son günlerde Türkiye’de yaşanan sıcaklıklar hızlı bir yükselişe geçti. Diyarbakır’da da etkisini göstermeye başlayan sıcaklıklar nedeniyle Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yurttaşları uyardı. Mevsim normallerinde ilerleyen sıcaklıklar, ülke genelinde geçen Pazartesi günü itibariyle etkisini arttırmaya başladı.

"20 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK"

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünde Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Ekip Şefi Mustafa Ayzit, kentte Afrika sıcaklarına bağlı olarak son birkaç gündür 4 derece mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların seyredildiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

“Bu aralar malum hava sıcaklıkları genel olarak yurdumuzda artışlara geçmiş oldu. Bu sıcaklık artışlarının etkisini bölgemizde de hissetmeye başladık. Yaklaşık iki gündür Diyarbakır’da sıcaklıklar 42-43 derece civarında seyrediyor. Daha önceki günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, bu birkaç gün 4 derece mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini görmekteyiz. Bu sıcaklıkların da muhtemelen bölge olarak Ağustos ayının 20’sine kadar devam edeceğini bekliyoruz. Diyarbakır’da zat.”

"13.00 İLE 16.00 ARASINDA DIŞARI ÇIKILMAMALI"

Afrika sıcağının Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de etkisini gösterdiğini dile getiren Ayzit, şu uyarılarda bulundu:

“Sıcak havalarda özellikle vatandaşlarımız saat 13.00 ile 16.00 periyodunda zorunlu olmadıkça dışarı çıkmalarını tavsiye etmiyoruz. Özellikle kronik hastalığı olan vatandaşlarımız için bu uyarı çok önem arz ediyor. Yurdumuzdaki bu sıcak havalara kısmen Afrika sıcağı diyebiliriz. İki gün önce bu sıcaklığın yurdumuzun batısına girişi gözlemlendi. Afrika sıcağının etkisini bölgemizde de hissetmeye başladık. Bizim tahmin taslağımıza göre bu sıcaklığı 7 gün içerisinde bölgemizde 42 ile 44 bandında değişeceğini tahmin ediyoruz.”

EN YÜKSEK SICAKLIKLARIN GÖRÜLDÜĞÜ İLÇELER!

Bölgesel olarak en yüksek sıcaklıkların Şırnak’ta gözlemlendiğini söyleyen Ayzit, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bölgesel olarak en yüksek sıcaklığı gözlemlediğimiz ilçeler var. Bu ilçeler özellikle Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçeleridir. Daha sonra Batman, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Ceylanpınar ilçesi gibi il ve ilçelerimizde yüksek sıcaklıklar gözlemledik. Demin de değindiğim gibi yüksek sıcaklıklar bölgemizde 15 Temmuz ile 20 Ağustos arası değişir. Muhtemelen en yüksek sıcaklığı Silopi ve Cizre’de ölçtük. Bu rakam da maksimum 48 derece oldu. Ama bölgede normal olarak 40 ile 43 derece bandında seyir olacağını tahmin ediyoruz.”