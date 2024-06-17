Antalya’da güvenlik görevlisini öldüren zanlı tutuklandı

Yayınlanma: 17.06.2024 - 18:40

Güncelleme: 17.06.2024 - 18:40

Dün gece saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda tramvay durağında güvenlik görevlisi olan Bekir Kılıç (48), arkadaşı olan Papatya K. (32) ile bir araya geldi.

İkilinin görüştüğü sırada yanlarına gelen Papatya K.’nin eski sevgilisi olduğu öğrenilen Metin A. (28) bir anda genç kadına saldırdı. Olaya müdahale ederek genç kadını korumak isteyen Bekir Kılıç, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi ile bir anda yere yığıldı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN CANINDAN OLDU

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde Bekir Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bekir Kılıç’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Metin A. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Metin A., ifadesi alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü’nden sağlık kontrolüne gönderilen zanlı, kontrol sonrası gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.