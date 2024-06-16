Galatasaray'da Taylan Antalyalı planı

Yayınlanma: 16.06.2024 - 19:21

Güncelleme: 16.06.2024 - 19:21

Galatasaray, Temmuz ayında yapacağı yurt dışı kamplarıyla yeni sezona hazırlanacak. Sarı kırmızılılarda, kadro planlaması da bu dönemde netleşecek.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon birçok futbolcu başka kulüplerde kiralık olarak forma giydi. Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Taylan Antalyalı, Kazımcan Karataş gibi oyuncular yeni sezon hazırlıklarına katılacak.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray'da, özellikle Taylan Antalyalı'nın takımda tutulmak istendiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Yılport Samsunspor'da geçiren 29 yaşındaki futbolcu, 26 maçta forma giydi. Taylan bu süreçte 2 kez fileleri havalandırırken, 1 de gol pası verdi. Tecrübeli futbolcunun, yabancı kontenjanı nedeniyle önümüzdeki sezon rotasyonda yer alması bekleniyor.

Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş'ın takımdaki geleceği ise belirsiz. Üç futbolcu ile ilgili son karar, 9 - 18 Temmuz arasında Avusturya'da yapılacak kampta verilecek. Galatasaray'ın 22 - 27 Temmuz arasında yapacağı ikinci kampta ise yeni sezon planlamasının tamamlanması planlanıyor.