Galatasaray'da Taylan Antalyalı planı
Galatasaray'da, kiradan dönen futbolcular kampta değerlendirilecek. Sarı kırmızılılarda, özellikle Taylan Antalyalı'nın önümüzdeki sezon kadroda tutulması bekleniyor.
Galatasaray, Temmuz ayında yapacağı yurt dışı kamplarıyla yeni sezona hazırlanacak. Sarı kırmızılılarda, kadro planlaması da bu dönemde netleşecek.
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon birçok futbolcu başka kulüplerde kiralık olarak forma giydi. Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Taylan Antalyalı, Kazımcan Karataş gibi oyuncular yeni sezon hazırlıklarına katılacak.
TRT Spor'un haberine göre Galatasaray'da, özellikle Taylan Antalyalı'nın takımda tutulmak istendiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Yılport Samsunspor'da geçiren 29 yaşındaki futbolcu, 26 maçta forma giydi. Taylan bu süreçte 2 kez fileleri havalandırırken, 1 de gol pası verdi. Tecrübeli futbolcunun, yabancı kontenjanı nedeniyle önümüzdeki sezon rotasyonda yer alması bekleniyor.
Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş'ın takımdaki geleceği ise belirsiz. Üç futbolcu ile ilgili son karar, 9 - 18 Temmuz arasında Avusturya'da yapılacak kampta verilecek. Galatasaray'ın 22 - 27 Temmuz arasında yapacağı ikinci kampta ise yeni sezon planlamasının tamamlanması planlanıyor.
Spor Haberleri
- Galatasaray'da Taylan Antalyalı planı
- Bayern Münih genç yıldızıyla sözleşme yeniledi
- Wout Weghorst: 'Rüya gibi bir senaryo'
- Hollanda, EURO 2024'e galibiyetle başladı
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu
- Serdar Dursun'dan Szymanski'ye destek!
- Alman polisi, bir taraftarı vurdu!
- Erdoğan'dan Özel'e 'bayram' telefonu
- Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da yine kazandı!
- Zeynep Sönmez, Berlin Açık'ta ana tabloya yükseldi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncunun çete içindeki rolü belli oldu
- Atatürk Anıtı'na baltalarla saldırdılar
- 6 dakikalık seks sahnesi çekilirken şezlong kırıldı
- Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra görüntülendi
- Ersan Şen'den 'Eylem Tok' sorusuna yanıt
- 'MHP'nin varlık sebebi ortadan kalkacak'
- Özel'den Erdoğan'ın 'hazmedemedi' sözlerine yanıt
- Rastgele ateş açtı, intihar etti: Çok sayıda ölü var
- 2025 yılının ortasında bu rakamı görecek!
- 'Diğer ülkelere göre 2 kat fazla 'hac' parası alıyor'