Antalya'da hakkında kayıp ihbarı bulunan Rohat'tan iz yok
Antalya'da ailesinin 3 Ocak'ta kayıp başvurusunda bulunduğu 30 yaşındaki Rohat Balkı aranıyor.
Antalya'nın Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinden 3 Ocak'ta öğle yemeğini yemek için ayrılan Rohat Balkı'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Ailenin Muratpaşa ilçesindeki Fatih Polis Merkezine kayıp başvurusunda bulunması üzerine ekipler, arama çalışması başlattı.
Balkı'nın kaybolmadan önce iş yerinden çıktığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Anne Ruken Balkı, oğlunun müdürünün öğle yemeği diye iş yerinden ayrılan Rohat'ın geri dönmediğini, hasta olup eve gelmiş olabileceği üzerine kendisini aradığını söyledi.
TELEFONU BULUNDU
Bunun üzerine oğlunu aradığını ve telefonunun kapalı olduğunu belirten Balkı, "Eve geldim baktım kimse yoktu. Oğlum en son Konyaaltı sahilinde görülmüş, ondan sonrası yok. Oğlumun telefonunu sahilde güvenlik bulmuş, o günden beridir kendisinden haber alamıyoruz" dedi.
Kimseden şüphelenmediklerini, yakın arkadaşlarının da oğlunu görmediğini anlatan Balkı, oğlunun çalışan bir kişi olduğunu ve gün içinde sürekli görüştüklerini kaydetti.
Oğlunun herhangi bir rahatsızlığının da olmadığını belirten Balkı, "Oğlumun sağ salim bulunmasını istiyorum. Anne olarak çok merak ediyorum, endişelim" diye konuştu.
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