Antalya'da hareketli gece: Bir kişi öldü, iki polis yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaça otomobilden açılan ateş sonucu 2 polis yaralandı. Çıkan çatışmada bir şüpheli öldü, 3 zanlı gözaltına alındı.
Olay Manavgat ilçe sanayiinde bu gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre yasadışı yollarla getirilen silahların satılacağı ihbarını alan Manavgat Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri, şüpheli otomobili takibe aldı ve Sanayi Sitesi içerisinde "dur" ihtarına bulundu.
Ekiplerin "dur" ihtarına ateşle karşılık veren şüpheliler, polis aracının kullandıkları araca arkadan çarpması sonucu araçtan inerek kaçmak istedi.
ÇATIŞMA ÇIKTI
Çıkan çatışmada ismi henüz belirlenemeyen bir şüpheli, olay yerinde hayatını kaybederken KOM Büro’da görevli 2 polis memuru ayağından yaralandı. 3 şüpheli ise sağ ele geçirildi. Yaralanan polisler ambulans beklemeksizin ekip aracı ve sivil bir araçla hastaneye kaldırıldı.
Çatışmada ölen ve ismi öğrenilemeyen şüpheli Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Manavgat Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede ameliyata alınan polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
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