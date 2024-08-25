Antalya'da hareketli gece... Uygulamadan kaçıp ters yola girdi, sivil polise ve yayaya çarptı: 3 yaralı

Yayınlanma: 25.08.2024 - 10:43

Güncelleme: 25.08.2024 - 10:43

Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi’nde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptığı sırada Trafik Denetleme Büro Amirliği trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan Raşit K.’nın kullandığı plakasız motosiklet dur ihtarına uymadı.

Karşı şeride geçerek ters yönde yoluna devam eden motosiklet sürücüsü yolun karşısında da uygulama yapıldığını fark etti.

Ancak 2 trafik polisinin dur ihtarına bir kez daha uymayarak yoluna devam etmek isteyen Raşit K., trafik ekiplerinin arkasında görevli Hüseyin Y. isimli sivil polis memuru ve Efe Y. isimli yayaya çarptı.

Motosiklet sürücüsü savrularak kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarparak durabildi.

44 BİN 716 TL CEZA KESİLDİ

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Raşit K., polis memuru Hüseyin Y. ve yaya vatandaş Efe Y. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından trafik ekiplerinin yaptığı sorgulamada sürücü belgesinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Raşit K.’ya 12 bin 977 TL, motosiklet sahibine sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL, tescilli aracı plakasız kullanmaktan 10 bin 917 TL, ters yönde gitmekten 6 bin 439 TL ve dur ihtarına uymamaktan bin 506 TL olmak üzere toplam 44 bin 716 TL para cezası uygulandı.

Motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.