Antalya'da ilginç olay... Camide kilitli kaldı!
Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak cami içerisinde mahsur kaldığını belirten genç kadın, cami görevlisinin kapıyı açması ile çıkarıldı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerinde bulunan Elmalılı Hamdi Yazır Camii'nde meydana geldi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak cami kapısının kilitli olduğunu ve içeride mahsur kaldığını belirten bir yurttaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler, caminin ikinci katındaki bayanlar bölümünde genç bir kadının kilitli kaldığını gördü.
İkinci katta bulunan pençeyi açarak polis ve itfaiye ekipleriyle iletişim kuran genç kadının çıkartılması için cami görevlisine ulaşıldı. Bir süre sonra camiye gelen görevli, kapıyı açarak genç kadını bulunduğu yerden çıkardı. Bu sırada çevredeki apartman sakinleri neler olup bittiğini anlamak için balkonlardan camiye gelen ekipleri izledi.
Geç saatte camide nasıl kilitli kaldığı merak edilen genç kadın, işlemler için polis otosuna bindirilerek götürüldü.
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