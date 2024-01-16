Antalya'da heyelan! Yol ulaşıma kapandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle yol kapandı. Heyelan anında yoldan araç geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.
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Manavgat’ta dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Karaöz ve Aksaz Mahallelerini birbirine bağlayan yol üzerinde heyelan meydana geldi.
Karaöz Mahallesi girişi tamamen kapanırken, araçlar yolun açılmasını bekledi. Heyelan anında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi muhtemel can kaybı ve yaralanmayı önledi. Antalya Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri yoldaki toprağı kaldırarak yolu açtı. AKEDAŞ ekipleri de yol devrilen yüksek gerilim hattı direğini yoldan kaldırdı. Toprak ve elektrik direğinin kaldırılmasının ardından yol araç trafiğine açıldı.
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